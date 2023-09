O boom de Travis Kelce após suposto namoro com Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jogador da NFL, Travis Kelce começa a capitalizar seus negócios após rumores de estar namorando Taylor Swift. Os boatos ganharam força depois que a cantora foi ao estádio Arrowhead, em Kansas City, no domingo, 24, acompanhada pela mãe de Travis, para assistir ao jogo do time de futebol americano Kansas City Chiefs. Mais do que isso, Travis e Taylor deixaram o estádio juntos e foram vistos justos dentro de um carro, passeando pela cidade.

Fora de campo, o jogador já vem sentindo os efeitos deste encontro. Nas redes sociais, Travis ganhou mais de meio milhão de seguidores no Instagram entre domingo, e terça-feira, 26 – passou dos 3 milhões de seguidores e agora conta com 3,2 milhões, de acordo com o serviço de rastreamento de estatísticas e análises de mídias sociais Social Blade. Além disso, de acordo com relatório do TMZ Sports, site americano de entretenimento, após a aparição Taylor Swift, a venda de camisas de Travis Kelce – que veste a 87, teve crescimento de quase 400% neste início de semana. “As franquias de futebol americano têm, fora dos Estados Unidos, relevância substancialmente menor do que no próprio, mas a cantora é uma celebridade e referência no planeta. Tudo que envolve a rotina e preferências delas se torna mundial. Um relacionamento como esse faz com que o nome desse atleta seja pauta para os mais ávidos fãs da artista, de Los Angeles a Toquio, passando por Dubai”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia que gerencia as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.

“A Taylor Swift é conhecida mundialmente e um dos grandes nomes da atualidade. Logo, qualquer atleta, de qualquer modalidade, teria um impulso enorme em suas redes sociais quando da divulgação da notícia. É verdade, também, que sendo um jogador da NFL ajuda em muito a potencializar os ganhos comerciais, bem como em suas redes sociais”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte. “O crescimento surpreendente no número de seguidores do Tight-End do Kansas City Chiefs mostra o poder do cross marketing onde duas marcas se unem e se apresentam para novas audiências, nesse caso, um aumento de notoriedade espetacular por se unir a maior estrela da música pop mundial dos últimos dois anos”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

