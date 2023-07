O ‘boom’ de Ary Borges ao marcar três gols numa estreia de Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A publicidade em torno da Copa do Mundo feminina e os três gols marcados na estreia da seleção brasileira sobre Panamá, na vitória de 4×0 nesta segunda-feira, 24, fizeram com que a atacante Ary Borges ganhasse 100 mil novos seguidores em menos de 24 horas. Até a noite de domingo, 23, a ex-jogadora do Palmeiras tinha 96 mil seguidores; logo após o confronto desta manhã, ela chegou a 170 mil novos seguidores. Para especialistas em marketing esportivo, a tendência é que as atletas do Brasil consigam ainda mais visibilidade junto aos fãs que acompanham futebol.

“Ser a primeira brasileira da história a marcar três gols numa estreia de Copa já coloca Ary como destaque da competição, promessa de gols e atrai a atenção do grande público de conhecer mais sobre sua carreira e perfil”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM. “A atuação de gala da Ary Borges, com um hat trick e uma assistência na estreia do Brasil na Copa, abre os horizontes em diversos sentidos para a imagem da atleta, como o aumento de seguidores nas redes sociais e a atenção do mercado publicitário”, acrescenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.