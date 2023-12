O bom momento do streaming: a série nacional do ano – e a internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ano de 2023 foi excepcional para as produções brasileiras no streaming. O formato das séries, cada vez mais popular, foi dominado pelas produtoras nacionais que lançaram títulos dos mais diversos gêneros. De todos os lançamentos, a brasileira Cangaço Novo, do Amazon Prime Video, é a série do ano escolhida pela coluna. Com oito episódios e visual cinematográfico, em virtude da direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, conhecemos a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um jovem que descobre ter uma herança a ser recebida no Ceará. Precisando do dinheiro, ele decide partir rumo ao interior do Nordeste e se envolve em uma trama cheia de assaltos a bancos e uma relação familiar intensa.

A produção entrou no Top 10 dos mais assistidos da plataforma em 49 países, atingindo o topo da lista em diversos territórios na África. Além de exaltar o Nordeste brasileiro e se assemelhar a produtos como o filme Bacurau (2019), a série lança um elenco de atores e atrizes nordestinos até então desconhecidos do grande público. Destaque para a atriz Alice Carvalho, que faz o papel de Dinorah, uma das cabeças do bando que assalta bancos e irmã de Ubaldo. Ela rouba todas as cenas nas quais aparece e reforça uma personagem feminina forte e resiliente. A segunda temporada já está confirmada. Entre os demais destaques Fim, que chegou no final de outubro ao Globoplay. Adaptação do livro homônimo de Fernanda Torres, acompanha a história de cinco amigos cariocas nos anos 1960 e os processos de envelhecimento, luto, encontros e desencontros amorosos do grupo.

Também do Globoplay, Os Outros e Xuxa, o Documentário repercutiram de forma muito positiva. A primeira, uma série ficcional, criada por Lucas Paraizo, com direção de Luisa Lima, apresenta dois casais vizinhos que entram em choque após a briga de seus filhos, com consequências absurdas. A segunda temporada já está gravada, pronta para estreia. Já o documentário, com produção artística de Pedro Bial, contou em cinco episódios momentos marcantes e ainda desconhecidos da história da apresentadora. Fez tanto sucesso que a empresa prepara um só para os bastidores das paquitas. Aliás, destaque também para a quantidade de bons documentários lançados: Vale o escrito (Globoplay), sobre o jogo do bicho no Rio; João Sem Deus (HBO) e Viajando com os Gil (Prime Video), que acompanha Gilberto Gil e sua família nos shows que celebra os 80 anos do cantor em uma turnê internacional pela Europa.

Nas produções internacionais, se destacam a série distópica The Last of Us, da HBO, baseada na franquia de jogos de videogame de mesmo nome criada por Neil Druckmann. E a segunda temporada de The White Lotus, também da HBO, que venceu a premiação do Globo de Ouro 2023 como melhor Minissérie. Depois do Havaí, agora a produção “viajou” para o sul da Itália. Há quem aposte que a terceira temporada, já bastante aguardada, será na Ásia.

