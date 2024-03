O ator que Marina Ruy Barbosa esnobou ao terminar novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Ruy Barbosa aproveitou as férias da TV Globo para descansar na Ilha de Canouan, no Caribe. A atriz está hospedada em um resort na ilha que tem diárias de até 40 mil reais. O local é o Mandarin Oriental, Canouan, que conta com suítes e vilas ao longo do trecho de areia da praia de Godahl. O hotel conta também com uma academia bem equipada, três quadras de tênis iluminadas e mountain bikes (circuitos guiados), além passeios de barco. São 5 restaurantes dentro do próprio Mandarin, que já foi descrito como “o resort que bilionários iam para escapar dos milionários”.

Antes da viagem, a atriz fez uma homenagem à novela Fuzuê, agradecendo aos produtores e colegas atores pelos últimos meses juntos. Após citar diversos nomes com quem contracenou, ela ignorou Leopoldo Pacheco, que interpretou César Montebello, o pai de sua personagem na trama. Nos comentários da publicação, a falta do ator virou assunto, mas Marina não se pronunciou sobre. Xii…