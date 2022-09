O apelido jocoso que Bolsonaro ganhou em festa no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Broxonaro”. É assim que muitos opositores de Bolsonaro (PL) têm se referido a ele. O nome surgiu nos telões da festa Vaca Profana, no Centro do Rio, neste sábado, 24. No mesmo dia, mais cedo, durante Debate VEJA, a candidata Soraya Thronick comentou ao presidente: “Não atiça onça com sua vara curta”. Em seguida, ainda fez em tom de deboche o seguinte comentário: “O que é, o que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado? Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra? Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana”. As referências de cunho sexual a Bolsonaro têm a ver com os gritos de “imbroxável”, que ele mesmo tem reproduzido ao longo de sua gestão. Recentemente, um filme foi lançado com o intuito de esmiuçar a “masculinidade tóxica” da gestão atual, também nesta discussão sobre poder e virilidade.