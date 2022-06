O aniversário com “tema eleitoral” de Camila Pitanga

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O voto é secreto, mas o tema da festa não! A atriz Camila Pitanga reuniu amigos e familiares no seu apartamento no sábado, 18, para comemorar seus 45 anos. O pai Antônio Pitanga e a mulher, a deputada Federal Benedita da Silva, além do ator Gregório Duvivier e o músico João Camarero estavam entre os presentes. A maioria vestia camisa com nome do ex-presidente Lula (PT). O bolo era vermelho, com a estrela do Partido dos Trabalhadores e, na hora da foto, o grupo se reuniu para fazer o “L” com os dedos. Tudo no clima de pré-eleição que já toma o país.