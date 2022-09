Novo Expoente da música, Xamã revela seu voto na eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grande sensação do rap nacional neste ano liderando listas do Spotify com músicas mais tocadas, o rapper Xamã esteve na área VIP na quinta-feira, 8, no Rock in Rio. O cantor conversou com a coluna a respeito da apresentação que fez no sábado passado. “Foi uma apresentação incrível, o melhor show da minha vida até aqui. Quero muito repetir, e quem sabe no futuro, no Palco Mundo”, disse ele.

A respeito da eleição para presidência em outubro, ele declarou voto em Lula. “Está na hora da gente se libertar das correntes que nos aprisionam. Sou 110% com voto declarado no Lula“, revelou o rapper. Ainda durante o papo, ele disse que está solteiro, aproveitando o festival apenas para curtir música. “Não estou pensando nisso agora. O que pintar, pintou”, afirmou.

