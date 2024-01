No embalo de ‘Renascer’, Humberto Carrão curte Olodum no meio do povo

Em meio a rumores dos últimos dias, de que estaria vivendo um relacionamento aberto – e secreto – com Grazi Massafera – algo não confirmado por eles -, Humberto Carrão, o José Inocêncio da primeira fase de Renascer, segue suas folgas em Salvador. Depois do final de semana sozinho no Festival de Verão, com direito até a cantadas engraçadas, o ator foi visto nesta terça-feira, 30, no ensaio do Olodum no meio do público. Rodeado de mulheres, ele dançou animadíssimo sem ser importunado, dispensando o camarote. O show teve ainda participação do Psirico com o cantor Marcio Vitor. Além de Humberto outros famosos como Maju Coutinho, Claudia Abreu, Juliana Alves e Clara Buarque estiveram presentes. Veja o vídeo a seguir.

