Ney Matogrosso faz evento-funeral por fechamento de teatro em São Paulo

Aconteceu na noite desta quarta-feira, 27, um evento-funeral no Itaim Bibi, em SP, para marcar o fechamento do Teatro-D, do produtor Darson Ribeiro. O local foi inaugurado há dois anos com show de Ney Matogrosso, mas a pandemia e a falta de apoio à cultura foram fatais a sua manutenção. Especula-se que o terreno onde está localizado o centro cultural seja vendido para uma construtora, que deverá erguer um conjunto de prédios. Darson falou à coluna:

“Olha, a manifestação foi um solo especialmente escrito por Flavio de Souza (Castelo Rá-Tim-Bum e Fica Comigo Essa Noite), diante da temática dramatúrgica do renascimento por meio do luto: o luto pela perda como tem acontecido com outros prédios históricos, descuidos governamentais, e por aí vai… Artistas se reuniram a meu convite, parceiros empresariais do Teatro-D, em O Homem Que Queria Ser Livro, uma peça de cinquenta minutos, cuja abertura é cantada à capela pelo Ney, que também aceitou meu convite, já que ele inaugurou o espaço em novembro de 2019”.

