Mulher de Daniel Alves se manifesta sobre volta de homenagem do Barcelona

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joana Sanz comemorou a volta de Daniel Alves à lista de “lendas” do Barcelona. A página do clube destaca 103 jogadores lendários, por ordem cronológica de saída do time. O brasileiro havia sido retirado após a condenação por estupro na última semana. Com pena de quatro anos e meio de prisão, ele deve recorrer da decisão, assim como a promotoria e a defesa da vítima, que pedem punição maior.

No Instagram, Joana publicou uma matéria do jornal Marca, da Espanha, que repercutia a volta do nome do ex-jogador à página do site oficial do time. “A César o que é de César”, escreveu a modelo. A passagem bíblica tem o sentido de que deve-se colocar cada coisa em seu devido lugar. A imprensa espanhola indica que o clube deve manter o perfil do brasileiro, que tinha sido retirado por algumas horas, até a sentença em última instância do caso.