Mostra de Tiradentes homenageia André Novais Oliveira e Barbara Colen

A 27a Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece a partir desta sexta-feira, 19, até o dia 27 de janeiro, abre o calendário audiovisual brasileiro apresentando um panorama de filmes em pré-estreias e sessões especiais, todas com entrada gratuita em diversos espaços na cidade histórica mineira. No total serão 145 filmes exibidos vindos de 20 estados – 43 longas, 3 médias e 99 curtas-metragens, em 61 sessões de cinema. Este ano o festival irá homenagear o cineasta André Novais Oliveira e a atriz Barbara Colen, com debates sobre seus trabalhos, presença de ambos ao longo da Mostra e exibição de quase 20 filmes, entre curtas e longas, com envolvimentos dos dois.

Entre os destaques da programação estão os filmes Foram os Sussurros que me Mataram, de Arhur Tuoto, protagonizado por Mel Lisboa, e A Festa de Léo, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, com Babu Santana no elenco. Atores como Caio Blat e Luisa Arraes também terão filmes em exibição no Festival. Parte da programação estará disponível online para todo o Brasil.