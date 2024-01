Morre Quinho do Salgueiro, que deu voz ao mais popular samba do carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela Acadêmicos do Salgueiro, Quinho ficou conhecido por ser o intérprete que entoou o clássico Peguei um ita no Norte, que tem o famoso refrão “explode coração / na maior felicidade”, no título de campeão de 1993. Uma das maiores vozes do carnaval carioca morreu na noite de quarta-feira, 3, aos 66 anos. O intérprete de samba-enredo Melquisedeque Marins Marques lutava contra um câncer na uretra. Ele estava internado no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, e faleceu devido a uma insuficiência respiratória.