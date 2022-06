Modelo quebra protocolo e desfila com placa de protesto no SPFW; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A marca baiana Meninos Rei, comandada pelos irmãos Céu Rocha e Júnior, homenageou a África e protestou contra o racismo e o genocídio do povo negro no desfile que abriu a segunda noite do São Paulo Fashion Week, nesta quinta-feira, 2. A cantora Mariane de Castro entrou na passarela entoando Canto das Três Raças. A bióloga Jessilane Alves, que participou do BBB 22, e a biomédica Jaqueline Goes estrearam no evento. A coleção Meu Ori é Minha Voz faz alusão aos reis e rainhas do continente africano. As cores vibrantes de estamparia e uma modelagem que convida todos os corpos a fazer parte dessa inclusão deram o tom da noite. Um dos modelos entrou segurando um cartaz de protesto, onde se lia: “Chega! Fora Bolsonaro”. Ah, pra quem não lembra: a grife vestiu a atriz Deborah Secco recentemente.

