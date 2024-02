Mocidade Independente: Fabíola de Andrade sob efeito do samba do caju

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresenta no enredo as histórias, lendas e curiosidades do caju, fruta tipicamente brasileira que lhe rendeu o samba mais tocado na fase pré-carnavalesca. O enredo Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá!, com samba assinado pelo ator e humorista Marcelo Adnet e pelo veterano Paulinho Mocidade, dentre outros compositores, tem uma proposta mais leve e cheia de duplos sentidos – “Meu caju, meu cajueiro/ Pede um cheiro que eu dou/ O puro suco do fruto do meu amor/ É sensual, esse delírio febril/ A Mocidade é a cara do Brasil”. A escola, que conta com o carnavalesco Marcus Ferreira, o intérprete Zé Paulo Sierra, e o mestre de bateria, Dudu Oliveira, é a primeira a desfilar nesta segunda-feira, 12. É grande a expectativa em torno do rendimento do samba na agremiação, que ficou em penúltimo lugar em 2023.

O desfile marca a estreia de Fabíola de Andrade, 37, como rainha de bateria. “Poucas são as felicidades que chegam aos pés da sentida quando estou com a comunidade. Cada abraço, gesto de carinho e o amor que recebo fazem o meu coração transbordar”, disse.