Miss trans brasileira se veste de Nossa Senhora e divide opiniões; veja

Eloá Rodrigues, oriunda da comunidade de Jardim Catarina, São Gonçalo (RJ), representa o Brasil no Miss International Queen 2022, que acontece na Tailândia, neste sábado, 25. Ela divulgou o traje típico com o qual vai desfilar. Confeccionado pelo estilista Leonardo Oliveira, Eloá estará como Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, cuja imagem é mantida no santuário de Aparecida, em São Paulo, onde foi construído o maior Santuário Mariano do mundo.

“De cor azul, simbolizando o céu, o manto é bordado com delicados florais dourados, que remetem à realeza e indicam a soberania da santa sobre o céu e a Terra. Também é possível observar as bandeiras do Brasil e do Vaticano unidas em ambos os lados do sagrado manto, indicando que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, que está associado ao Vaticano, sendo, portanto, um país católico e sob a proteção da Rainha do Brasil. O manto, assim como a coroa com a qual foi proclamada ‘Rainha do Brasil’, em 1930, foram presentes da Princesa Isabel”, explicou Eloá.

E adivinhe o que aconteceu após a divulgação? Sim, dividiram-se as opiniões. Teve quem amou a homenagem católica, teve quem achou uma provocação.