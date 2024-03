Michelle Bolsonaro é condenada a pagar indenização de 30 mil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou neste domingo, 10, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) a indenizar a filha de Leila Diniz. Ela deve pagar 30 mil reais em indenização por uso indevido de imagem. O uso desta mesma fotografia motivou outro processo, contra Regina Duarte, também condenada a pagar 30 mil reais.

Em fevereiro do ano passado, Michelle publicou em suas redes sociais uma fotografia de Diniz em um protesto em 1968, durante o regime militar. A publicação tinha o intuito de celebrar a conquista do voto feminino e, para isso, editaram a imagem com o rosto de Michelle ao lado da fotografia. Por este motivo, Janaina Diniz Guerra, filha de Leila, pediu a remoção do conteúdo e 52,8 mil reais de indenização.

“Fica evidente, por meio da fotografia em questão, que Leila Diniz tinha como fundamento de sua personalidade e honra a luta em defesa da Democracia. Nas últimas eleições vivenciamos um Brasil polarizado, e, foi nessa conjuntura que os réus, em 23 de dezembro de 2022, sem qualquer tipo de autorização, publicaram material de propaganda de teor político-partidário, contendo a referida foto da qual a mãe da autora fazia parte, subvertendo o contexto em que a imagem foi feita”, declarou a juíza Ingrid Charpinel Reis. “O uso político, não autorizado, da imagem de minha mãe respaldando a pré-campanha de Michelle Bolsonaro é uma imensurável ofensa a tudo que minha mãe representou e ainda representa”, disse Janaina.