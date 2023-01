Michele Bolsonaro faz trabalhos com cosméticos; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez, na terça-feira, 18, cinco stories em seu perfil no Instagram, aos seus quase seis milhões de seguidores, nos quais recomendou cosméticos e colares. A ex-primeira-dama fez propagandas, ainda se assumindo tímida, aos produtos do maquiador Agustin Fernandez, próximo do clã Bolsonaro. Augustin passa temporada com o casal nos Estados Unidos. “Olá, meus queridos. A gente está passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir”, disse ela, no merchandising virtual, como garoto-propaganda da marca Avon. Estas postagens costumam ser remuneradas, mas até o momento a empresa não disse se contratou a ex-primeira-dama para a função.