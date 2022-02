Maya Gabeira: os bastidores da vitória nas ondas assustadoras de Nazaré

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto se preparava para competir no mundial de ondas gigantes da Praia do Norte em Nazaré, litoral de Portugal, no domingo 13, Maya Gabeira, 34 anos e dois recordes mundiais cravados no Guinness Book, viu três surfistas se machucando feio bem na sua frente. Um deles, sua rival Justine Dupont, fraturou o tornozelo ao encarar montanhas de água de 15 metros de altura e foi levada de ambulância para o hospital. “Estava tudo muito estranho, pesado”, lembra Maya a VEJA. Ela passou por um acidente quase fatal no mesmo mar, em 2013. Chegou a achar que ficaria fora da disputa, mas se enganou: ao descer uma das maiores ondas do dia, a surfista levou para casa o prêmio de Melhor Performance Feminina — sã e salva, para alívio da mãe, a estilista Yamê Reis. “Foi tenso, fiquei rezando para ela sair ilesa”, lembra Yamê.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2022, edição nº 2777