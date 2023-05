Masterchef Brasil faz pior estreia da história

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A décima edição do Masterchef Brasil estreou nesta terça-feira, 2, na Band. Ana Paula Padrão segue como a comandante da atração culinária, mas com um time de jurados diferente. Rodrigo Oliveira substitui Henrique Fogaça, Helena Rizzo segue no lugar que foi de Paola Carosella, desde a edição de 2021, e Érick Jacquin continua como jurado fixo desde o início da versão brasileira. O programa teve o pior índice de audiência de uma estreia – 1,7 ponto de média em São Paulo. A temporada anterior registrou 2,6 pontos no primeiro episódio.