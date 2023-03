A alegação de Henrique Fogaça para sair do ‘MasterChef Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O MasterChef Brasil irá perder mais um dos antigos jurados na temporada de 2023. Após a saída de Paola Carosella em 2021, a competição culinária da Band agora fica sem Henrique Fogaça. O chef Rodrigo Oliveira será seu substituto na próxima edição. Com isso, Erick Jacquin é o remanescente da formação original do time de jurados. Inicialmente, a saída de Fogaça trata-se de uma “pausa”, alegando cansaço das gravações e precisando de tempo para assuntos particulares. Ele não estará no próximo MasterChef Brasil, que estreia em maio. Mas deve aparecer no MasterChef Profissionais e MasterChef +, no segundo semestre.