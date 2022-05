Marina Ruy Barbosa e o vestido transparente em Festival de Cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entre as brasileiras que sempre aparecem no Festival de Cinema de Cannes, a atriz Marina Ruy Barbosa, 26 anos, foi destaque pelo visual impecável: vestido Armani Privé rosa, em babados que a cobriam da cabeça aos pés — ou cobririam, não fosse o tecido semitransparente. Os longos cabelos ruivos foram repuxados e presos em um coque, penteado pensado para dar destaque aos enormes brincos Chopard. A joalheria patrocinou a presença de Marina na estreia de Decision do Leave, thriller detetivesco do diretor sul-coreano Park Chan-wook (ainda está em curso a investigação para descobrir o que atriz e filme têm em comum). Da França, Marina emendou uma parada no Marrocos, a trabalho: vai fotografar para uma campanha publicitária em pleno Deserto do Saara.

Publicado em VEJA de 1 de junho de 2022, edição nº 2791