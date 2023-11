Maria Gadú anuncia nova editora e reafirma a vitalidade de suas músicas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Gadú, 36 anos, está de editora nova. A cantora, compositora e produtora agora faz parte do elenco da Warner Chappell Music Brasil. Autora de músicas que fizeram parte da trilha sonora dos brasileiros nos últimos 12 anos, como Shimbalaiê e Dona Cila, Gadú acumula uma coleção de prêmios e indicações. Com colaborações incluindo nomes como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Iza, Eagle-Eye Cherry, Tonny Bennet, Alicia Keys, entre outros, ela solidificou sua posição na MPB. “Depois de quase 20 anos entendi a singeleza de Shimbalaiê, que compus ainda criança, fiquei muito feliz. Também quando escrevo para trilhas sonoras de filmes e séries, onde tenho que ativar uma criatividade colaborativa e direcionada por outros elementos”, comenta à coluna.

Quanto às fontes de inspiração, Gadú menciona que evoluíram ao longo do tempo, desde as experiências amorosas da adolescência até reflexões sobre a colonização em álbuns posteriores. Atualmente, ela se dedica a escrever músicas sobre os povos indígenas e os biomas brasileiros. “Para mim, a música é o ponto mais alto da arte. É onde me encontro como ouvinte da tradução de minhas emoções, sejam elas a alegria, a tristeza, a raiva ou a saudade. Isso serve para todos os estilos. Sinto alegria que a canção que compus para aliviar a dor de perder o grande amor da minha vida, que é minha avó Cila, sirva de alento para tantas pessoas. Gosto da ideia de que quando uma pessoa escuta uma música e se identifica, está também inserida na composição, pois a leitura que faz é da própria experiência, da própria história. E agora, com a Warner Chappell Music Brasil, espero que minhas canções alcancem um público ainda maior e continuem a tocar os corações das pessoas de maneira significativa”, diz.