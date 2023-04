Marco Feliciano rebate Xuxa e ataca: ‘Tripudia sobre a fé alheia’

Giro VEJA - sexta, 21 de abril

O depoimento do ex-chefe do GSI à Polícia Federal e a capa de VEJA sobre o julgamento sobre o 8 de janeiro são os destaques do dia

O agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias prestou depoimento nesta manhã à Polícia Federal. A oitiva ocorreu após o general ter sido demitido do primeiro escalão do governo, diante da divulgação de imagens que o mostram dentro do Palácio do Planalto durante os atentados de 8 de janeiro