Marco Feliciano acusa Soraya Thronicke de ser ‘homofóbica’

O deputado federal Marco Feliciano (PL) e a senadora Soraya Thronicke (Podemos) protagonizaram uma confusão durante depoimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Na sessão desta terça-feira, 3, Feliciano interrompeu a senadora durante um discurso dirigido ao empresário Argino Bedin, que presta depoimento à CPMI. Ao final da fala de Soraya, Feliciano provocou a senadora, fazendo o barulho de miado. A ação era uma referência à participação da parlamentar em um debate das eleições presidenciais de 2022. Na época, Soraya disse ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Não cutuque onça com vara curta”. Após a provocação de Feliciano, Soraya reagiu: “Por favor, gostaria que ele parasse. Só vou me dirigir para saber onde ele faz a sobrancelha”. O político respondeu e acusou a parlamentar de homofobia: “A senhora está sendo homofóbica, é isso? A senhora tem algum preconceito com quem faz a sobrancelha?”.

