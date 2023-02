Marcelo Freixo ignora camarote de Quaquá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Freixo falou com a coluna a respeito da sua presença no sambódromo. “Esse carnaval é muito importante pois é o primeiro pós pandemia e pós pandemônio do que representou o último governo. Gera emprego, é importante para o turismo e faz com que as pessoas celebrem a vida”.

Perguntado se ia ao camarote do Quaquá, espaço que reúne várias personalidades políticas do PT, Freixo foi categórico: “Não! Eu vou desfilar pela Mangueira junto com a ministra Margareth e depois volto para o Arara. Estou bem aqui”, disse, seco.