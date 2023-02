Marcelo Adnet e o desafio de desfilar de samba-canção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na comissão de frente da São Clemente, Marcelo Adnet, 41, apresentou-se como nobre europeu no desfile carioca. Como parte da performance, de repente ele teve o traje arrancado por indígenas que, no enredo às avessas, faziam o papel do colonizador. E o humorista se viu no meio da multidão de samba-canção, sem se importar em exibir a “barriguinha fora da curva”, como classificou, entre colegas de corpo escultural. “Foi o maior desafio da minha carreira. Quase todo pelado e ao lado de uma turma de 20 anos”, conta ele, que arrancou risos e diz não ter sentido nem um pinguinho de vergonha.

