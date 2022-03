Máquina de gerar polêmicas, Kim Kardashian pede desculpas após entrevista

Uma das personalidades mais famosas do mundo, a socialite e empresária Kim Kardashian é também uma máquina de polêmicas. Tudo o que ela faz, diz ou veste vira tendência e, como não poderia ser diferente, repercute para a alegria ou tristeza da estrela. Sua mais recente gafe foi dizer, em entrevista à Variety, que o melhor conselho que pode dar às mulheres no mundo dos negócios é “levantar a bunda” e colocar a mão na massa.

“Parece que ninguém quer trabalhar hoje em dia”. A fala, óbvio, gerou uma enxurrada de críticas à ex-mulher de Kanye West, que deu outra entrevista para se defender.

“Essa declaração que eu dei se tornou uma frase de efeito realmente sem contexto. Não foi uma declaração geral para as mulheres. Muita gente sentiu que ou não respeito o trabalho delas ou acho que elas não trabalham duro. Eu sei que elas fazem isso”, disse Kim.

It’s not what she claims. I just reviewed the raw footage. The question was very direct: “What would be your advice for women in business?”

The question about being famous for being famous came after that question, actually. https://t.co/ZZx1l0k1k2

— Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) March 28, 2022