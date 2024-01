Mãe de Gisele Bündchen morre aos 75 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 75 anos, Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen morreu neste domingo, 28. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o tratamento de um câncer. O velório será nesta segunda-feira, 29, em Porto Alegre (RS). “O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, neste domingo (28), em decorrência de um câncer. Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro”, informou em nota o hospital. Além de Gisele, Vânia teve outras cinco filhas. Ela era bancária aposentada do Banco do Brasil.