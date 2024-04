Madonna é processada mais uma vez: motivo preocupa fãs no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prestes a se apresentar no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, Madonna é processada por atrasos em shows nos EUA. Três fãs entraram com uma ação coletiva em Washington, nos Estados Unidos, contra a cantora e a Live Nation, para reclamar sobre a demora para iniciar as apresentações da The Celebration Tour, a mesma que irá trazer para o Brasil. Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr., afirmam, segundo a The Rolling Stone US, que a artista demorou duas horas para subir no palco. O processo fortalece outra ação que acusa Madonna de atraso para um show no Brooklyn no ano passado.

No documento, os fãs dizem que se sentem “enganados” e que “tiveram que abandonar os shows mais cedo, antes do encerramento, privando assim cada um deles do benefício de ver o concerto completo”. O processo alega ainda que Madonna “fez playback durante boa parte de sua apresentação” e que as ações da artista representam “o desrespeito arrogante e total” pelo público. No dia em que Elizabeth, Mary e Nestor estavam, ela supostamente teria dito à multidão: “Me desculpem, estou atrasada… não, não sinto muito, isso é quem eu sou… estou sempre atrasada”. A ação alega práticas comerciais enganosas, quebra de contrato e falsas declarações. A pergunta que fica é: que horas Madonna subirá ao palco de seu último show na turnê, nas areias de Copacabana? A conferir.