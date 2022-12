Lulu Santos obtém compromisso de futuro governo Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na noite da semifinal ao vivo do programa The Voice Brasil, nesta terça-feira, 27, o jurado Lulu Santos aproveitou o momento para fazer um pedido aos novos ministros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após a apresentação da participante Makem, o cantor fez um apelo a Flávio Dino, futuro Ministro da Justiça do Brasil, para a criação de uma secretaria LGBTQIA +.

“Eu queria lembrar ao novo ministro da Justiça que o nosso país segue sendo o que mais mata pessoas LGBTQIA +. E que talvez nesse novo Ministério da Justiça coubesse uma secretaria para cuidar desse assunto”, pontuou Lulu, que foi aplaudido pelos outros técnicos, audiência e a apresentadora, Fátima Bernardes.

Após a repercussão da fala, Flávio Dino se pronunciou no Twitter e concordou com a posição de Lulu Santos: “Concordo com a proposta de Lulu Santos, apresentada no The Voice. Vou dialogar com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a fim de que façamos um trabalho conjunto”, afirmou.

Silvio Almeida, citado por Dino, também comentou sobre o assunto e reiterou o compromisso. “A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido Lulu Santos. Eu e o ministro Flávio Dino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+”, explicou.

Lulu Santos fez pedido a novo ministro da Justiça pic.twitter.com/PYD5oDo8UI — Só Mídias (@MidiasSo) December 28, 2022

A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido @LuluSantos

Eu e o Ministro @FlavioDino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+ https://t.co/TAyFoXuN6S — Silvio Almeida (@silviolual) December 28, 2022