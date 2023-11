Ludmilla acusa Thiago Gagliasso de racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla criticou a postura de Thiago Gagliasso, deputado estadual do PL, durante a votação que concedeu a ela a Medalha Tiradentes, honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para figuras públicas engajadas em causas sociais, nesta quarta-feira, 22. De acordo com a cantora, o parlamentar é racista e já se desentendeu com ela no passado. “A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: ‘Tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?'”, relatou Lud nas redes sociais. A cantora também afirmou que Thiago tentou se reaproximar dela em outra festa, mas foi retirado do ambiente.

O deputado justificou que a cantora não merecia o prêmio por fazer apologia às drogas em sua músicas. “A gente sabe que existem várias pessoas do funk que são conservadoras, como o falecido Mr. Catra, como milhões de comunidade que eu frequento. Então não tem nada a ver com coisa racial, e sim pela postura que a gente como conservador tem que defender”, disse ele durante a sessão.