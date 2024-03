Luciano Huck radicaliza em comercial e confunde público do ‘Domingão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao apresentar um novo formato de comercial em seu Domingão com Huck, Luciano Huck causou estranheza em sua audiência na tarde de domingo, 17. Isso porque levou a marca de veículos elétricos BYD para dentro de um quadro, sem informar ao público que se tratava de uma publicidade ou patrocínio. Fez o telespectador consumir mais de dez minutos de propaganda como se fosse mero entretenimento.

Ao sair pelas ruas do subúrbio carioca a bordo de um carro novíssimo, o apresentador buscava automóveis em estado crítico afim de trocar um deles pelo que dirigia, um (quase) zero quilômetro. Em meio a isso, ia anunciando as “maravilhas” de se ter um modelo daquela marca chinesa, com direito a detalhes da parte interna do veículo – que custa em média 300 mil reais. Nada popular também foi ele blefar que atrás da embalagem de “biscoito fino” do novo quadro de seu Domingão, estava um patrocínio descarado. Vendeu gato por lebre.