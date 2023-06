Luciana Gimenez fala da fase de ‘trevas’ após acidente na neve

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciana Gimenez, 53 anos, ainda sofre as consequências de um acidente, enquanto esquiava em Aspen, Estados Unidos, em janeiro. Ela foi uma das convidadas do Arraiá da Narcisa, que aconteceu neste sábado, 10, no hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio. Em conversa com a coluna, a apresentadora diz como anda o tratamento.

“Ainda sinto muita dor, ainda estou com o osso quebrado. É focar em muita fisioterapia, mas não há muito o que fazer além disso, porque é osso, tem que esperar o organismo. Tenho que ficar sempre com vitamina D e cálcio em dia. Em adolescente é rápida a recuperação, em adulto demora mais. A recuperação pode demorar até um ano. Rolou uma depressão por ficar parada. Eu sou muito ansiosa, só fiquei parada quando tive o momento de muita dor, foi uma época de trevas. Mas depois comecei a sair de cadeira de rodas, muletas, e por aí vai. Cheguei a fazer gravar vários programas sentada, de cadeira, porque não tinha condição de ficar em pé muito tempo. Meu plano é que, em janeiro, já possa voltar lá e esquiar. Só de pensar, eu começo a chorar de desespero. Mas é importante, até para dar essa virada de chave, sabe? Preciso me recuperar logo”.

