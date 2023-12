Lucélia Santos e Camila Morgado falam da obra de Nelson Rodrigues

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na semana em que a morte de Nelson Rodrigues completa 43 anos, o quadro Balaio, apresentado por Bete Pacheco, que vai ao ar no Especial de Domingo do dia 17, na GloboNews, promove o encontro entre as atrizes Lucélia Santos e Camila Morgado para falar sobre o legado do escritor e como ele ainda se mantém atual. No palco da peça A Falecida, Camila conta que, apesar da sua vasta experiência como atriz, só agora se viu pronta para interpretar sua primeira personagem do dramaturgo. Já Lucélia, a atriz brasileira que mais interpretou personagens de Nelson, relembra como era a convivência com ele e as orientações que recebia do autor em cena.

“A gente conversa sobre o texto de Nelson Rodrigues, sobre a atualidade dele, e qual era o contexto da época que ele escreveu. Hoje, ele é bastante criticado por conta da questão da submissão da mulher ao homem, e elas falam sobre esse contexto no qual ele escreveu, que realidade era essa. Falamos de teatro, cinema e relembramos outros papéis que elas já fizeram”, explica Bete.