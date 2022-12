Luana Piovani e Scooby batem boca pelas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani voltou a expor o ex-marido, Pedro Scooby, nas redes sociais. A atriz desabafou sobre o presente de Natal que o surfista deu para os filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, de 7: um telefone celular. Segundo a mãe, o surfista não tem cuidado para rastrear os conteúdos que as crianças acessam e isso a preocupa. O atleta rebateu as acusações e a treta continuou com a resposta de Piovani sobre o tratamento dado a ela: “É assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele”.

Tudo começou com uma série de vídeos postados por Piovani sobre o presente. “Chegando agora em casa do trabalho, cansada, tento falar com os meus filhos pra saber como foi o Natal, tô conversando com eles, sabendo qual foi o presente, cada um ganhou um celular, daí eu falo ‘deixa eu falar com papai’. ‘Ah, Pedro, então, se tiver alguma coisa instalada não sei como é que vocês organizaram aí, me passa a senha pra eu colocar o custódio”, começou Luana.

Em seguida, ela explicou o motivo de querer saber o que as crianças estão fazendo com os telefones: “Porque eu me preocupo pra caramba com o que os meus filhos consomem na internet, porque eu tenho visto o que o Dom consome e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem quatro anos. Ele assistiu ‘Deadpool’ com quatro anos”, disparou.

Pedro Scooby rebateu as acusações com um print da tela de monitoramento familiar em seu celular. “Sem mais!”, escreveu o surfista nos stories do Instagram. E alfinetou a ex: “Quanto à discussão de internet, eu não vou me pronunciar, porque eu acho que a internet não é lugar para se resolver problemas de família”.

Após a resposta do surfista, a atriz continuou a esclarecer a situação e mandou indiretas para a atual esposa do ex-BBB, a modelo Cíntia Dicker. “Eu faço [expor nas redes sociais] porque funciona! Porque passar vergonha ‘em praça pública’ leonino não quer. Tanto funciona, que funcionou. Claro que é pra ‘inglês ver’ porque nunca checara ou se importara com o tipo de conteúdo visto, mas já é alguma coisa”.

Continua após a publicidade

Ela continuou: “Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir para mudarem de cômodo ou baixar o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: ‘vai querer mandar na minha casa?’. E aí se deu a sequência de grosseria até a desligada de telefone na minha cara. É assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele. Mas fingir gratidão só funciona no BBB”, disparou.

A atriz ainda disparou algumas indiretas para Cíntia Dicker. “Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos ainda séculos para mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas”, escreveu.

aposto que a luana piovani vai ser atacada no instagram mas ela tá certíssima em não querer os filhos dela tenham acesso livre ao celular pic.twitter.com/CjKXBp5tAX — matheus (@whomath) December 27, 2022