Luana Piovani critica Ludmilla em falha ao cantar Hino Nacional

Lá do outro lado do Atlântico, morando em Portugal, Luana Piovani resolveu criticar Ludmilla repostando um vídeo em que a cantora parece errar a letra do Hino Nacional, antes do Grande Prêmio do Brasil, deste domingo, 5. “Vergonha alheia”, escreveu Luana.

Ludmilla viu seu nome parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), após internautas acusarem-na de ter esquecido a letra do Hino, já que ela parece ficar em silêncio em alguns momentos nos versos iniciais. A cantora alegou uma falha técnica: “Gente, foi emocionante. Vocês viram? O [Lewis] Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito f*da! Só teve uma falha no som no início… Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem”.