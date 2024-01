Luana Piovani cita Wanessa Camargo ao resgatar processo de Dado Dolabella

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para quem achou que Luana Piovani estava quieta demais, eis que ela ressurge nas redes sociais, para desabafar a respeito da participação de Wanessa Camargo em um reality show da TV Globo. A atriz fez referência ao romance da cantora com o seu ex, Dado Dolabella, quem o acusou e processou por agressão física.

“Todas as pessoas que estão com ela, também estão no Big Brother. Eu digo isso por quê? Porque no ano passado, ou retrasado (sei lá quanto tempo tem esse inferno), o pai dos meus filhos [referindo-se a Pedro Scooby] foi para essa ‘joça’ e acabou que eu participei também. Ela está lá e ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne – porque ele culpa o sangue, ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue, [então] ele é um santo. Vale lembrar que foram quatro [vítimas]. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Depois da minha denúncia teve: a mãe de um dos filhos e a mãe dela, no caso a sogra. E depois teve uma outra”.