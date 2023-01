Luana Piovani ataca Pedro Scooby: ‘Não é apto a criar os filhos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para que usar telefone se há redes sociais? É assim que pensa Luana Piovani, ao tentar resolver assuntos particulares com seu ex-marido. Em meio a chegada da nova filha de Pedro Scooby com Cíntia Dicker, a atriz fez raivoso desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 2. Ela, que já disse ter sido ignorada quando tentou diálogo com Scooby, preferiu expor a situação no Instagram. Os dois são pais de Dom, 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7.

Em um vídeo, Luana contou que o surfista quer pagar o valor que acha justo de pensão para o trio, ou seja, diminuir a “verba”. “A novela ‘irresponsabilidade e incoerência’ segue aqui”, escreveu a atriz na legenda do vídeo em que critica o ex. No vídeo, Luana fala sobre os custos dos três filhos do casal. “É isso aí, meu povo! Vão ter vários capítulos da novela irresponsabilidade e incoerência, é assim que se faz, para vocês acompanharem. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, esse momento, para dizer que ‘vai pagar o que ele acha justo’. Olha que ótimo! Então ele vai contratar um advogado aqui e vai imediatamente sugerir: ‘Olha, você tem que estar apto a tirar a guarda da Luana dos seus filhos’. A questão é a seguinte: Eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim”.