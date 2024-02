Leonardo DiCaprio cita enredo do Salgueiro para fazer alerta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antenado com as causas indígenas, Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para manifestar o seu apoio ao enredo do Salgueiro para o Carnaval 2024. A agremiação tijucana sai em defesa do povo Yanomami com o enredo Hutukara, que significa “o céu a partir do qual se formou a terra”.

“O ritmo do samba pulsa para ajudar a proteger o maior grupo indígena da Amazônia que vive em relativo isolamento – povo Yanomami. Durante anos, o povo Yanomami sofreu violência brutal de garimpeiros e seus financiadores. A mineração ilegal contaminou suas águas e levou uma crise humanitária de desnutrição, malária, pneumonia e outras doenças que aumentaram as taxas de mortalidade infantil. Em meio a essa tragédia, os brasileiros convidam o mundo a se unir e celebrar a riqueza da cultura Yanomami e sua capacidade de resistência. A Rewild é uma apoiadora comprometida com os Yanomami e está entusiasmada para participar desta celebração de resiliência e do ativismo indígena diretamente do coração da floresta amazônica”, diz o ator no perfil de sua ONG Re:wild.