Leilane Neubarth já foi contrária a Lula em outro momento

Chamou atenção um comentário publicado nas redes sociais por Leilane Neubarth, apresentadora da GloboNews, elogiando Lula no Jornal Nacional, na noite desta quinta-feira, 25. Entretanto, em outra ocasião – bastante conturbada, Leilane teve postura oposta ao petista. E foi duramente criticada por isso.

Em 5 de abril de 2018, a jornalista da GloboNews comemorou a rejeição do habeas corpus preventivo do ex-presidente. No Twitter, ela escreveu: “Acabou: 6X5 CONTRA a liberdade de Lula. Dia longo, exaustiva. Vence o Brasil! E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da Pátria nesse instante!”. A jornalista deu o resultado dizendo que a vitória era do Brasil. Logo em seguida, postou trecho do Hino Nacional. Com a decisão, Lula perdia direito ao salvo-conduto que lhe foi concedido pela Corte e que impedia até então sua eventual prisão -o que acabou ocorrendo dois dias depois. Mas isso já é outra história.

A seguir, o twett de agora e o de 2018 da apresentadora da GloboNews.

Poderia citar muitas diferenças, mas me chama atenção o respeito de @LulaOficial pela Renata .

Ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista .

Homem que respeita mulher é outra coisa — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) August 26, 2022

Acabou : 6X 5 CONTRA a liberdade de Lula . Dia longo, exaustiva . Vence o Brasil !!!! E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da Pátria nesse instante !!!!! — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) April 5, 2018