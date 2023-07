Leilane Neubarth comenta por que pediu ‘respeito’ ao vivo na Globonews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apresentadora do Conexão Globonews, Leilane Neubarth, 64 anos, comentou com a coluna sobre o recado que deu ao vivo no Dia Internacional do Orgulho LGBT. “Para mim é absolutamente natural, mas vi que repercutiu muito”. No momento da pergunta, sua amiga ao lado questiona: “O que você fez dessa vez?”. A jornalista explica: “Foi o dia do Orgulho Gay e eu fiz uma frase no final do telejornal pedindo respeito, que as pessoas deixem sermos quem nós somos. Ela é hétero, por sinal [se referindo à amiga]. Olha como sou boazinha, tenho até amigos héteros [risos]. Brincadeira à parte, acho curioso repercutir tanto uma frase que é só o óbvio: precisamos de respeito”.

Leilane, que assumiu namoro com a gestora de projetos Gaia Maria, em 2021, conta mais sobre o seu papel na luta por direitos da comunidade LGBTQIAPN+. “Estive no Tribunal Superior de Justiça em Brasília, para um seminário internacional sobre diversidade e igualdade. Tenho participado verdadeiramente, só não sou de falar muito. Porque tem gente que usa isso: ‘Ai eu sou gay’ [fazendo gesto de bandeira]. Não. Eu falo de vez em quando. Se fosse hétero, não falaria. Mas como era um dia especial, achei que era de bom tom pedir o óbvio”.

A profissional ainda comentou sobre a onda de demissão na TV Globo. “Não sinto nada de insegurança. Tudo que está acontecendo é para melhorar a empresa. Estou absolutamente tranquila”.

Continua após a publicidade

Siga