Kim Kardashian chora ao falar das mudanças de Kanye West

Kim Kardashian chorou ao falar sobre como as coisas mudaram em relação ao ex-marido, Kanye West. No teaser do episódio da próxima semana de The Kardashians, a socialite desabafou sobre o rapper. “É tão diferente da pessoa com quem me casei. É quem eu amei e é disso que me lembro. Farei qualquer coisa para trazer essa pessoa de volta. É a sensação mais difícil ver alguém que você realmente amou e com quem você tem uma família ser tão diferente de quem você conhecia”, explica Kim para as câmeras, referindo-se a Kanye.

O casal se divorciou em março de 2022, após seis anos de casamento. Eles começaram a namorar em 2011 e tiveram à primeira filha, North, em junho de 2013. Em 2014 Kim e Kanye se casaram e tiveram três filhos por meio de barriga de aluguel: Saint, Chicago e Psalm. Nos últimos meses, o rapper se envolveu em polêmicas, como publicar comentários violentos sobre o agora ex-namorado da Kardashian, Pete Davidson, até falas antissemitas e retórica racista em várias ocasiões e entrevistas.

