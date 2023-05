Justiça decide se Cid Moreira sofre maus-tratos da esposa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o arquivamento de um dos processos movidos por Roger e Rodrigo Moreira, filhos de Cid Moreira, 95 anos. A ação alegava que o jornalista era vítima de maus-tratos por parte da atual mulher, Fátima Sampaio. Mas a decisão aponta que o ex-apresentador do Jornal Nacional, uma das vozes mais icônicas da TV brasileira, “é lúcido e orientado, plenamente capaz de realizar atos da vida civil e que não há qualquer indício de situação de risco, tratando-se de representação infundada”.

O MPRJ compareceu à casa de Cid e Fátima para concluir o arquivamento do processo, e cita no documento a “ausência de elementos a fazer necessária a aplicação de medidas de proteção”. Em 2021, um dos filhos de Moreira, Roger, revelou que foi deserdado pelo pai e retirado da herança do jornalista. Na época, Roger e Rodrigo entraram na Justiça e pediram que a madrasta fosse investigada por dilapidação do patrimônio do apresentador.

