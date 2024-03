John Travolta no Rio: de cueca na varanda e caindo na boemia da Lapa

Do “neida”, como diz a gíria carioca do momento, eis que surge John Travolta na noite do Rio. O ator americano, que completou 70 anos no dia 18 de fevereiro, caiu nos embalos musicais da noite da cidade. Primeiro, na quinta-feira, 29, acompanhou o show de Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho. Depois, foi visto amarradão em shows de samba e bossa nova no Rio Scenarium, famosa casa da Lapa, centro da boemia carioca. Mais um dia e a programação, na sexta-feira, 1, foi um show no Little Club, no Beco das Garrafas, berço da bossa nova em Copacabana, na zona sul. Com tanto badalo, ainda acordou cedo no sábado, 2, para admirar a vista do mar de Ipanema, sem ligar ao ser flagrado de pijama na varanda.

A última vez de John na cidade foi em 2013, quando veio pilotando seu próprio avião, um Boeing 707, para gravação de um comercial de uma marca de cachaça. Na ocasião, assistiu ao show de Bebel Gilberto.