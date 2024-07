Iza já se declarou ‘demissexual’; entenda o termo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Iza se declarou uma pessoa demissexual, após anunciar sua separação do produtor musical Sergio Santos, em 2022. A terminologia é designada a pessoas que só conseguem se relacionar sexualmente com alguém com quem tenham criado uma conexão emocional prévia. Segundo o Demisexuality Resource Center (Centro de Pesquisa em Demissexualidade), grupo americano especializado no assunto, para os demissexuais, a intimidade é mais importante do que a aparência física.

“Transei com pouquíssimas pessoas. Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso (demissexualidade)”, declarou Iza a um podcast na época. Nesta quarta-feira, 10, a cantora expôs a traição de Yuri Lima nas redes sociais. Os dois estavam juntos oficialmente desde o início do ano.