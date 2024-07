Grávida de seis meses, IZA anuncia término com Yuri Lima por traição

Iza e Yuri Lima se separaram. A própria cantora divulgou vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10, anunciando o término com o jogador de futebol. “Existem muitas pessoas por aí que me admiram, mas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Sempre é difícil, né? Que sabe quando eu compartilhar alguma coisa. Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, pra que vocês me vissem e ouvissem de mim. Que eu e Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal”.

Grávida de seis meses, ela descobriu uma traição por parte do atleta nesta manhã, ao receber prints, e resolveu deixar o caso público antes que fosse revelado pela imprensa. O relacionamento durou quase dois anos, tendo inciado oficialmente no começo de 2023. Desde então fotos de apaixonados dominavam as redes socias de ambos.

Do relacionamento anterior, com Sérgio Santos, de quem se separou em outubro do ano passado, veio à tona a crise que, segundo ela, foi gerada pelo temperamento complicado do ex em sua vida pessoal e na gestão de sua carreira.