Quem é Yuri Lima, ex-namorado de Iza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Iza, 33, anunciou o término do relacionamento com o jogador Yuri Lima, 29, nesta quarta-feira, 10, com um vídeo nas redes sociais. Na publicação, a artista que está grávida de seis meses, afirma que foi traída pelo atleta. Yuri joga atualmente no Mirassol, time paulista da série B. O meia tem passagens por Santos e Fluminense e recentemente foi contratado pelo clube de São Paulo. Ele tem passe no mercado do futebol de aproximadamente 3,52 milhões de reais. Paulistano, Yuri começou a carreira na escolinha do Audax, de Osasco. O casal estava junto desde o réveillon.

O meio-campista foi quem tomou a iniciativa pela relação. Ele mandou uma mensagem para a cantora em 2018, mas os dois só começaram a conversar anos depois. “Mandei mensagem no Instagram dela. Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: ‘Vou tentar a sorte’. Mandei mensagem de novo, e o papo fluiu. Santo Instagram, era o único jeito possível. Como disse, sou muito caseiro”, contou Yuri, em 2023.