Iza anuncia separação do produtor musical Sérgio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após quase 4 anos de casamento, Iza anunciou nesta segunda-feira, 10, o fim do seu relacionamento com o produtor musical Sérgio Santos, com quem estava desde dezembro de 2018. “A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo”, escreveu nos stories do Instagram. “Então, agora me sinto pronta pra dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos”.