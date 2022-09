Grazi Massafera revela seu voto através do figurino; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Grazi Massafera vestiu vermelho para revelar que vota em Lula (PT) no próximo domingo. Em uma postagem nas redes sociais, explicou: “Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento. Quando eu voto deposito na urna todos os desejos de quem sonha com o melhor pra si e pros seus. E o meu voto não é um apoio incondicional, é um voto pela democracia, pelo direito de cobrar, vigiar e fazer críticas, com certeza! Porque o que eu acredito pro nosso futuro é um Brasil sem armas, com educação, emprego, comida no prato, que respeite as minorias e cuide de nossas florestas. O voto é secreto? Pra mim sempre foi, mas quando temos que escolher um lado que significa escolher a humanidade a gente tem pressa e precisa ter esperança já no primeiro turno. Simbora!”.