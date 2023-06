Globo quebra protocolo e põe publicidade dentro do ‘Jornal Nacional’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Nubank estreou como novo patrocinador do Jornal Nacional na noite desta quinta-feira, 1º. Até janeiro de 2024, o banco terá inserções antes do início do telejornal, após a escalada feita pelos apresentadores, além de comerciais de 30 segundos durante os intervalos e outras vinhetas de dez segundos de duração. Além disso, a empresa, em um formato inédito, apresentou inserções de marca na seção de notícias sobre os indicadores econômicos – algo totalmente novo no padrão da emissora.

Especula-se que o valor pago pelo espaço publicitário seja em torno de 110 milhões de reais. Esse tipo de merchandising havia acontecido apenas uma vez durante a história do programa. Em 2010, o Bradesco patrocinou as viagens de Ernesto Paglia durante o projeto JN no Ar e teve sua marca exibida no avião que levava o jornalista pelo país.

